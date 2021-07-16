Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel anma programı düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Beştepe Millet Camii'nde Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Programı düzenlenirken, Diyanet TV ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanan programda, şehitlerin ruhları için Kur'an okundu.

Şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosu da şehitler ve şehitlikle ilgili eserler seslendirirken, okunan hatimlerin duasını Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan yaptı.

Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, gece saat 00:13’te Türkiye genelindeki camilerin tamamında eş zamanlı olarak okundu.