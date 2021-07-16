Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün darbe girişimi esnasında 50 polis ve bir imamın şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla anma programı düzenlendi.

"135 bin 916 FETÖ operasyonu yapıldı"

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada devletin içinde FETÖ'cü bırakmayacaklarını, ne pahasına olursa olsun son nefeslerine kadar onları takip edeceklerini vurguladı.

"15 Temmuz'dan bu yana bakanlık olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonunda, 312 bin 121 gözaltı yaptık. Şehit verdiğimiz pırıl pırıl çocuklarımız hesabını bunlardan soruyoruz. Milletimize ant olsun ki sormaya devam edeceğiz. Şunu herkes bilsin, hiç kimse bu millettin etinden et koparıp arkasını dönüp rahat rahat gidemez. Ona dünyada da rahat vermeyiz, Cenabı Hakk'ın huzurunda da rahat vermeyiz. Kimse endişelenmesin. Yapılan provokasyonlar, birtakım maksatlı yayınlar ve birtakım spekülasyonlarla bütün yalanlarını videolara çekip sıralayan FETÖ'cü suçlu ağızlar kimsenin moralini bozmasın."

Darbe girişiminden sonra güvenliğe ilişkin rakamlara yansıyan olumsuz bir gelişmenin yaşanmadığını, 15 Temmuz'un ardından madde bağlantılı ölümlerin 941'den 314'e, PKK'ya katılımın 5 bin 558'den 53'e kadar düştüğünü bildiren Soylu, Türkiye sınırlarının içinde bugün itibarıyla 240 PKK'lı teröristin bulunduğunu aktardı.

“Allah bu milletten razı olsun"

Halkın o gece ülkeye sahip çıktığı gibi kurumlara da sahip çıktığını anlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emniyete 7 bin polis alacaktık, 125 bin 128 başvuru yapıldı. Jandarmaya '5 bin komando alacağız' dedik, 169 bin başvuru geldi. Bilmenizi isterim şehitler tepesi boş değil çünkü bu milletin evladı bayrağına aşıktır, ezan-ı Muhammedi'ye sevdalıdır, sadık ve tutkundur. Bu milletin evladı, Anadolu'nun her karış toprağının, ay yıldızı bayrağını rengini aldığı kanla sulandığını bilir, ona bağlıdır. Kimse bu bayraktan, bu devletten ve bu vatandan evladını esirgemedi. Allah bu milletten razı olsun."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde 15 Temmuz gecesi şehit olanlarını isimlerini teker teker okudu. Bu esnada programa katılanlar da şehitlerin isimlerinin ardından "burada" diye karşılık verdi.