FETÖ'cü darbeciler o karanlık gecede hedef gözeterek saldırdılar. Terör operasyonlarında bile kullanılmayan sığınak delici bombalar attılar.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ilk hedeflerden biri Özel Harekat Başkanlığı ve Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı'ydı.

O gece iki noktada 51 kahraman şehit oldu. 15 Temmuz'un 5. yılında kahramanlara ithafen Şehit Polisler Anıtı açıldı.

Şehitlerin özel eşyaları ve fotoğrafları sergileniyor

51 kahramanın fotoğraflarının yer aldığı anıtta; şehitlere ait özel eşyalar da sergileniyor.

Şehit Polisler Anıtı'nda o gece şehit düşen 51 kahramanın silahları da bulunuyor. Silahların tamamı kullanılamaz halde, bazıları ise erimiş durumda. Bu da o gece burada ne kadar ağır bombalamanın olduğunu gösteriyor.

Anıt, yıl boyunca ziyarete açık olacak

Anıtta özel bir alan daha oluşturuldu. Bu alanın tavanına kırmızı ve beyaz renklerde ledler yerleştirildi. Bu ledler 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkmak, darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan vatandaşları simgeliyor.

Özel Harekat Başkanlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehit Polisler Anıtı, yıl boyunca ziyaret edilebilecek.