Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York sokaklarında 15 Temmuz anlatıldı
[Fotoğraf: AA]
15 Temmuz, New York sokaklarında "Demokrasi Zaferi" mesajıyla LED ekranlı araçlarla anlatıldı.
ABD'nin New York şehrinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajının yer aldığı ve çeşitli görsellerin bulunduğu LED ekranlı araçlar gezdi.
[Fotoğraf: AA]
New York'un Manhattan bölgesinde dolaşan araçlarda Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden görseller de gösterildi.
Etiketler: 15 Temmuz
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