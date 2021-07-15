Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 21:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Almanya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da meydana gelen sel felaketi ile ilgili taziye mesajı yayımladı.
Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketinde 40’tan fazla kişinin hayatını kaybett. 70'i aşkın kişi de kayboldu.
Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine taziye mesajı yayımladı.
Mesajda “Kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi.
Etiketler: Almanya Dışişleri Bakanlığı Sel
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