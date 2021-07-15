Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 19:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İki doz Sinovac yüzde 83,5 etkili
[Fotoğraf: Reuters]
Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac aşısının iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sinovac aşısının etkinlik oranı ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, 10 bin 218 kişide yapılan araştırmanın sonuçlarına göre iki doz aşının yüzde 83,5 etkin olduğunu duyurdu.
İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı. pic.twitter.com/VUHtQ59CUg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021
Son Haberler
- 20:30
- 20:22
- 19:59
- 20:02
- 19:46
Sıradaki Haber
Vaka sayısı 7 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz