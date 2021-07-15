Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sinovac aşısının etkinlik oranı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, 10 bin 218 kişide yapılan araştırmanın sonuçlarına göre iki doz aşının yüzde 83,5 etkin olduğunu duyurdu.