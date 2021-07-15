15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, Türk bayrağı ile donatıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Demokrasimize sahip çıkan milletimizin 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye geçilmez" denildi.

Demokrasimize sahip çıkan milletimizin #15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. #TürkiyeGeçilmez pic.twitter.com/jhVlPnyyGS — İGA Istanbul Airport (@igairport) July 15, 2021

Hava Trafik Kulesi'nin bugün de saat 21.00'de Türk bayrağıyla ışıklandırılacağı bilgisi verildi.