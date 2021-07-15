Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'ı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı takımın yeni başkanı Burak Elmas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görüşme öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray Cumhurbaşkanlığı
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