Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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