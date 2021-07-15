Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlarla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, Rize halkına geçmiş olsun temennilerini iletti.
Bölgenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Rize’de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede bulunuyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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