Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki bir aslan bilinmeyen nedenle kafesinden dışarı çıktı.

Asla, 1'i bakıcısı olmak üzere 3 kişiyi yaraladı.

Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin alarm vermesiyle birlikte bölgedeki ziyaretçiler tahliye edildi.

Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Aslan, yetkililer tarafından etkisiz hale getirildi.