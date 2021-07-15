Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 13:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te kafesinden kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep Hayvanat Bahçesinde kafesten kaçan aslan 1'i bakıcısı olmak üzere 3 kişiyi yaraladı. Aslan yetkililer tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki bir aslan bilinmeyen nedenle kafesinden dışarı çıktı.
Asla, 1'i bakıcısı olmak üzere 3 kişiyi yaraladı.
Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin alarm vermesiyle birlikte bölgedeki ziyaretçiler tahliye edildi.
Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Aslan, yetkililer tarafından etkisiz hale getirildi.
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