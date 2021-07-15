Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Beş yıl önce bugün, Aziz Milletimiz, karanlık ve uzun bir gecenin semasını, elinden düşürmediği milyonlarca bayrağın ay yıldızıyla aydınlattı. Hain odakların kaba kuvvetinin, milli iradenin gücü karşısında bir hiç olduğunu gösterdi. #15Temmuz — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2021

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beş yıl önce bugün, aziz milletimiz, karanlık ve uzun bir gecenin semasını, elinden düşürmediği milyonlarca bayrağın ay yıldızıyla aydınlattı. Hain odakların kaba kuvvetinin, milli iradenin gücü karşısında bir hiç olduğunu gösterdi. Türkiye, demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürektir. Dualarımızı eksik etmediğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize büyük bir minnetle şükranlarımı sunuyorum"