Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"15 Temmuz, milletin, milli iradenin zaferidir"

Bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genci yaşlısıyla bu millet, Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

"Milletvekillerimiz, tepelerine atılan bombalara rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir"

Türk milleti, sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milletvekillerimiz gazi meclisimizin şanına yakışır şekilde, tepelerine atılan bombalara rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir. Bu vesileyle o gece engelleri aşarak, tankların çevresinde dolanarak, namluların ucundan yürüyerek TBMM’ye gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu yerine getiren herkese şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum.

"Tarih bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır"

Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi gazi meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır. Nasıl İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizin üyeleri, aradan geçen bir asra rağmen halen hayırla yad ediliyorsa, yeni Türkiye’nin istikbal mücadelesinin önderleri de inşallah hep şükran ve minnetle anılacaktır.

"Şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek hiçbir adım atmadık"

Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın herhangi bir döneminde hamdolsun şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek hiçbir adım atmadık. Özünde rekabet bulunan siyaseti, ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük.

Hizmet üretirken, mücadele ederken, içeride ve dışarıda milletimizin hakkını savunurken 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, Türkiye’nin topyekun refah ve huzurundan başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Bugün de aynı hassasiyetle çalışıyor, önceliği millet ve memleket olan herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmaya gayret ediyoruz.

Rize'deki sel

Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar.