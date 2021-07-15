Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı.

Bulu'nun yerine, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten rektörlüğe atandı.

YÖK başvuru ilanı yayımladı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı.

İlanda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenen şartları taşıyan adayların, gerekli belgelerle birlikte 15 Temmuz 2021 tarihinden 2 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunması gerekiyor.

Adaylardan istenen belgeler şu şekilde:

"Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, rektör adayı bilgi formu, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge, bulunulan veya son görev yapılan Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi."

Başvurular bizzat posta ile YÖK Başkanlığına yapılabilecek. Ayrıca, rektoraday@yok.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla da başvurulabilecek.