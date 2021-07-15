Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz!" sözüne yer vererek "15 Temmuz hain darbe saldırısında bu hayasız akını durduran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.