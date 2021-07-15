Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü kuruluyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü kuruluyor. İlgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enstitüde, dünyanın neresinde olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların yapılması hedefleniyor.
İnsanlık suçları raporlaştırılarak ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak. Talep eden ülkelere bilimsel destek verilecek.
Enstitüde yerli ve yabancı akademisyen ve araştırmacılar görev yapacak.
Enstitünün İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: İstanbul Üniversitesi Soykırım
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