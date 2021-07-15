Enstitüde, dünyanın neresinde olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların yapılması hedefleniyor.

İnsanlık suçları raporlaştırılarak ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak. Talep eden ülkelere bilimsel destek verilecek.

Enstitüde yerli ve yabancı akademisyen ve araştırmacılar görev yapacak.

Enstitünün İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.