Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 03:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı
[Fotoğraf: AA]
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.
Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.
Bulu'nun göreve atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi
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