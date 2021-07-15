Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 01:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını açıkladı.
Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni yaş grupları dahil ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
"Son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldı"
Koca, "Saat 24.00'a kadar 1 milyon 34 bin 135 doz aşı daha yapıldı. Milyon dozlar, milyon dozlara eklendikçe hayat hepimiz için daha da iyi olacak" dedi.
Saat 24.00’a kadar 1 Milyon 34 Bin 135 doz aşı daha yapıldı. Milyon dozlar, milyon dozlara eklendikçe hayat hepimiz için daha da iyi olacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2021
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