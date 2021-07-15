Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni yaş grupları dahil ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

"Son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldı"

Koca, "Saat 24.00'a kadar 1 milyon 34 bin 135 doz aşı daha yapıldı. Milyon dozlar, milyon dozlara eklendikçe hayat hepimiz için daha da iyi olacak" dedi.