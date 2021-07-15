Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İMAM, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in en önemli vasıflarından biridir ve Onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek ünvanıdır. İMAM isminin FETÖ’nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum.#15Temmuz — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 14, 2021

Yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İmam, Peygamber Efendimiz'in en önemli vasıflarından biridir ve O'nun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum."