Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Gökçen Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Koşal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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