Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerli otomobil tam gaz: 2022 yılının sonunda seri üretime hazır
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır olduğunu duyurdu.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır olduğunu duyurdu.
2022 yılının sonunda seri üretime hazırız.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 14, 2021
İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık?
Cevabı videomuzda. #YeniLigGemlik#usecasemobility™️#YeniLigeYolculuk #TOGG pic.twitter.com/YWUhP5mLBG
Etiketler: TOGG
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