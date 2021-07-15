15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 sene geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, hain kalkışmanın yıl dönümünde anlamlı bir organizasyona imza attı. "Gençler Asla Unutmaz" isimli program kapsamında, 15 Temmuz şehitlerine ithafen Türkiye'nin 81 ilinden 251 genç İstanbul'a geldi.

"Bu ülkeyi esarete düşürmeye kimsenin gücü yetmez"

15 Temmuz Derneği ile birlikte Nakkaştepe'de düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da iştirak etti. 15 Temmuz akşamı halkın hainlere karşı sokaklara çıktığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu ülkeyi esarete düşürmeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

Vatandaşların darbecilere geçit vermediğini ifade eden Kasapoğlu, "7'den 70'e sokaklara ve meydanlara dökülerek vatanını, bayrağını, istikbalini müdafa eden aziz halkımız tüm dünyaya, tüm şer odaklarına bu ülkeyi, bu milleti esarete düşürmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğinin en somut mesajını verdi" diye konuştu.

"Bu millete yapılan fenalıkları asla unutmayın"

Gençlere seslenen Kasapoğlu, "Bu geceki temamız çok önemli bir tema. 'Gençler asla unutmaz' diyoruz. Siz bu millete yapılan fenalıkları hiçbir zaman asla unutmayın" dedi.

Program kapsamında "Hürriyet Çağrısı" konseri düzenlendi. Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte Türk bayrağı sallayıp şarkılara eşlik etti.