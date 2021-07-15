Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rize'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Yanık, "Psikososyal destek ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Selden etkilenen hanelere her türlü desteğe hazırız. Tüm Rize halkına geçmiş olsun." dedi.

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Rize'nin Güneysu ilçesinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Sel ve heyelan nedeniyle ilçe merkezinde iki caddede yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluştu. Gece geç saatlerden itibaren çevre illerden ve Rize'den gelen ekipler ilçe merkezinde temizleme çalışmasını sürdürüyor.

2 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan, Güneysu ilçenin Yüksekköy köyünde bir ev yıkıldı. Bölgede haber alınamayan 3 kişi için de ihbar yapılmasıyla kayıp sayısı 6'ya yükseldi.

Ekipler, Yüksekköy'deki 3 kişinin yanı sıra dün akşam saatlerinden itibaren kayıp oldukları bildirilen Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.