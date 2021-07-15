Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı ve Türk bayrağıyla açılan videoda, Kurtuluş Savaşı ile 15 Temmuz’dan anlar bir arada görülüyor.

Savunmadan teknolojiye, enerjiden sağlığa yapılan yatırımlardan bahsedilen videoda, “Mavi Vatan” ve Doğu Akdeniz ile Oruç Reis, Barbaros ve Turgut Reis’in mavi sulardaki varlığına değiniliyor.

SİHA'lar havalanıyor

Erdoğan’ın paylaşımında Türk askerinin yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadelesine de atıf söz konusu. Görüntülerde Türk SİHA'ları da dikkat çekiyor

Türkiye’nin havacılık sanayiindeki başarısına da ayrıca vurgu yapılıyor. Geçen yıl ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin görüntüleriyle renklenen klip, “Türkiye geçilmez” sloganıyla sona eriyor.

"Türk milleti mağlup edilemez, Türkiye geçilmez"

Paylaşımında yer verdiği ve animasyon görüntülerinin yer aldığı videoda ise şunlar kaydedildi:

"Çanakkale geçilmez. Vatanı ve bağımsızlığını korumak uğruna mermilere göğüs geren Mehmetçik ölmez. Cesaretin geçilmez, 15 Temmuz'da iki kıtanın birleştiği yerde, hainlerin namlularının üzerine çıplak elleriyle yürüyen, korkusuzca birlik olan bir millet bölünmez, azmin geçilmez. Savunmadan teknolojiye, enerjiden sağlığa her alanda güçlenen, emek vererek yükselen zaferlerin ertesinde soluklanmadan çalışmak gerektiğini bilen bir millet yenilmez.

Mavi vatan geçilmez. Oruç Reis'in, Barbaros'un, Turgut Reis'in destan yazdığı engin mavi sulardaki varlığın engellenemez. Doğu Akdeniz geçilmez. Ay yıldızın ulaştığı her yeri aydınlatan, muhtaç olana uzanan şefkat ve yardım çaban geçilmez. İstikbali göklerde olan, her an yeniye ve daha iyiye doğru sarsılmaz bir kararlılıkla yürüyen Türk gençliği geçilmez. Gerçek gücün birlikten doğduğunu bilen asil Türk milleti mağlup edilemez. Sen yüzlerce yıldır bayrağına ve toprağına aşık olan bir milletin vatanı Türkiye'sin. Türkiye geçilmez."