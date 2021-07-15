Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "15 Temmuz" telefonu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ’nün darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti.
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Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan
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