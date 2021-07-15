Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda (TRT), 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi. Duaların edildiği etkinlikte, o gecenin anısına sala okundu, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Etkinliğe TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve kurum personeli katıldı.

5 yıl önceki 15 Temmuz direnişine dikkat çeken Mehmet Zahit Sobacı, "Millet o gece destan yazdı" dedi.

21. yüzyılın en büyük demokrasi destanını aslında hep birlikte yazdıklarını belirten Sobacı, "Türkiye'nin geçilmez olduğunu dünyaya gür bir sesle duyurduk. O millet, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, iradesine topla, tüfekle gölge düşürmeye çalışan hain bir çeteye karşı destan yazdı" diye konuştu.

"Bu mücadeleyi tüm platformlarda anlatmaya devam edeceğiz"

"Şehitlere borcumuz var" diyen Sobacı, TRT'nin FETÖ'nün karanlık yüzünü dünyaya anlatmaya devam edeceğinin altını çizdi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü yayınlarla anmaya, bu mücadeleyi tüm platformlarda anlatmaya devam edeceğiz. Bu bizim en temel misyonumuz, en temel sorumluluğumuz, şehitlere borcumuz. Biz tüm dünyaya FETÖ'nün karanlık yüzünü, çirkin yüzünü anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu bir lüks değil bir mecburiyet."

TRT Oran Yerleşkesi'ndeki anma töreni, şehitler için edilen dualarla sona erdi.