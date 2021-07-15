Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 15 Temmuz programında şehit yakınları ve gazilere hitap etti.

'Amaçları Türkiye'ye diz çöktürmekti'

Rabbim 15 Temmuz gibi imtihanlarla bırakmamasını temenni ediyorum. İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp, PKK'nın devraldığı, DEAŞ'ın devreye girdiği dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmekti.

"Tüm terör örgütlerine karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz"

Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri, her türlü fitne ve fesat odaklarına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz.

"TSK'nın Türk milletinin ordusu olduğunu hesap edemediler"

TSK'nın FETÖ'nün değil Türk milletinin ordusu olduğunu hesap edemediler. Sokaklara çıkan, darbecileri kovalayan kahramanlar sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu görüldü. Demokrasi yürüyüşleri, ihanete karşı bir destana dönüşmüştür. FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen kardeşlerimizin hikayeleri bu millete asırlarca ilham verecek.

"15 Temmuz'da Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür"

15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür. O gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik.https://t.co/UHdsIzDS1Q pic.twitter.com/ABvSl5UwMY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2021

"Şehitlerimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz"

Şehitlerimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye tarihi boyunca pek çok saldırıya, tuzağa maruz kalmıştır. Her kim FETÖ, PKK veya diğer terör örgütleriyle ilgili hak, hukuk, adalet edebiyatı yapıyorsa kafasının arkasında ülkemiz ve milletimizle ilgili karanlık bir amaç vardır. Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Artık son bir eşik var, onu aştığımızda yeni bir döneme giriyoruz.

"FETÖ'nün son ferdi etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek"

Bu millet ihaneti affetmez, haini, hainlerin arkasında duranı da affetmez. Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz. Ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek.

Erdoğan ve Bahçeli, pazartesi, salı KKTC'de olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gelecek pazartesi ve salı günleri KKTC'de olacağız.

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