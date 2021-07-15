Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı.

48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,12, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 30,78 olarak kayda geçti.

Aşılananların sayısı 61 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 560 bin 60'ı birinci doz, 19 milyon 104 bin 997'si ikinci doz, 3 milyon 460 bin 669'u üçüncü doz olmak üzere toplam 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

Gaziantep ve Konya yüzde 55'i geçti

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım" dedi.