Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Paraşüt Takımının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel atlayış gerçekleştirdiği açıklandı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görevli paraşütçülerimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle aziz Şehitlerimiz ve kahraman Gazilerimiz anısına özel bir atlayış gerçekleştirdiler.

Tamamı için https://t.co/LICjIuWCPa pic.twitter.com/57rsSKavMU — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 15, 2021

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına gerçekleştirilen atlayışın görüntüleri de sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

Paraşütçüler atlayış sırasında büyük bir Türk bayrağı açtı.