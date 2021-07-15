Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 19:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 Temmuz şehitleri ve gazileri için JÖAK’tan özel atlayış
JÖAK Paraşüt Takımı, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için özel atlayış gerçekleştirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Paraşüt Takımının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel atlayış gerçekleştirdiği açıklandı.
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görevli paraşütçülerimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle aziz Şehitlerimiz ve kahraman Gazilerimiz anısına özel bir atlayış gerçekleştirdiler.— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 15, 2021
Tamamı için https://t.co/LICjIuWCPa pic.twitter.com/57rsSKavMU
15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına gerçekleştirilen atlayışın görüntüleri de sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşıldı.
Paraşütçüler atlayış sırasında büyük bir Türk bayrağı açtı.
Etiketler: 15 Temmuz Jandarma Genel Komutanlığı
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