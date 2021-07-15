15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği Ulus'taki Atatürk Anıtı önündeki konserde 14 seçkin eser seslendirdi.

Vatandaşların hatıra fotoğrafı çekip, marş ve eserlere eşlik ettiği konser 40 dakika sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Konsere yoğun ilgi

İzleyenlerin duygu dolu anlar yaşadığı konserde şu eserler seslendirildi:

"Devlet Marşı, Mehterhane-i Hakani Marşı, Bu Bayrak, 15 Temmuz Marşı, Abdülhamithan Marşı, Plevne Marşı, Genç Osman, Estergon Kalesi, Hücum Marşı ve Gülbang, Tekbir ve Cenk Marşı, Buna Er Meydanı Derler, Tarihi Çevir, Fetih Marşı ve Eski Malazgirt Marşı."