Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehteran Birliği 15 Temmuz’a özel konser verdi
[Fotoğraf: AA]
15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin beşinci yılında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği’nin konseriyle anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği Ulus'taki Atatürk Anıtı önündeki konserde 14 seçkin eser seslendirdi.
Vatandaşların hatıra fotoğrafı çekip, marş ve eserlere eşlik ettiği konser 40 dakika sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Konsere yoğun ilgi
İzleyenlerin duygu dolu anlar yaşadığı konserde şu eserler seslendirildi:
"Devlet Marşı, Mehterhane-i Hakani Marşı, Bu Bayrak, 15 Temmuz Marşı, Abdülhamithan Marşı, Plevne Marşı, Genç Osman, Estergon Kalesi, Hücum Marşı ve Gülbang, Tekbir ve Cenk Marşı, Buna Er Meydanı Derler, Tarihi Çevir, Fetih Marşı ve Eski Malazgirt Marşı."
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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