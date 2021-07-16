Hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor.

15 Temmuz'da hainlere karşı milletin yazdığı destanın 5. yıl dönümünde, milyonlar yine meydanlara koştu.

Erdoğan millete seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla millete seslendi. 81 ilde meydanları dolduran halk, Erdoğan'ı dev ekranlardan takip etti.

Şehitler için dualar edildi

Etkinliklerde Kuran-ı Kerimler okundu, eller semaya açıldı, şehitler için dualar edildi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, " Yurdun her tarafında olduğu gibi Şırnaklı hemşerilerimiz de yollara, sokaklara düştü, mücadele etti. Bugün de hep birlikte buradayız. Bu günümüze şükürler olsun" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise, "Görüyorsunuz şu an Kurşunlu Meydanı'nda muhteşem bir kalabalık var. Diyarbakırlı hemşerihlerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kent meydanlarında demokrasi nöbeti

Binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşler yaptı. Kent meydanlarında demokrasi nöbeti tutuldu. Karanlık geceyi aydınlığa ulaştıran şehitler unutulmadı.

"Her zaman nöbete devam edeceğiz"



Elazığ'da demokrasi nöbetine katılan bir vatandaş, "5. yıl değil 5000 yılı dahi geçse bizim nöbetimiz devam ediyor. Biz bugün olduğu gibi yarın da, gelecekte de bu nöbetimize devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



Konya, Kayseri, Van, Diyarbakır, Antalya, Eskişehir, Şırnak... Kısacası, Türkiye'nin dört bir yanında milli duruş sergilendi.



15 Temmuz'da Türk milletinin milli duruş sergilediğini söyleyen bir vatandaş, "15 Temmuz bu milletin destanı, unutulmayacak unutturmayacağız, unutmayacağız" dedi.

Sinop'tan Hatay'a, İzmir'den Kars'a dek her yerde tek bir ağızdan marşlar söylendi. Genci, yaşlısı kent meydanlarını doldurdu.