Rize'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent meydanında düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşma yapan Soylu, tam 5 yıl önce Türk milletinin hiç hak etmediği, hiç beklemediği ve bu millete mensup olduğunu iddia eden hiç kimseye yakışmayan bir ihanetle karşı karşıya kaldığını söyledi.

"Bu milletin cesaretini hesap etmediler"

Türk halkının, 15 Temmuz 2016 gecesi kurulan tuzakları bozduğunu ve devletinin yanında yer aldığını vurgulayan Soylu, "Bu milleti diz çökertiriz zannettiler, bu milletin sevdiği ve bu milletin inandığı liderini ondan kopartırız zannettiler, bu milletin devletini işgal eder bundan sonra bu milleti devletsiz bırakırız zannettiler, arkamızda dünyanın süper güçleri var, onlar bize yap deyince yapabiliriz, biz gerçekleştirebiliriz zannettiler ama bir şeyi hesap etmediler, bu milletin imanını hesap etmediler, bu milletin cesaretini hesap etmediler, bu milletin ferasetini hesap etmediler, bu milletin teslimiyetini hesap etmediler" dedi.

Türk milletinin sadece bu coğrafyanın milleti olmadığını dile getiren Soylu, yüz yıllardır mazlumun ve mağdurun yanında yer alan Türk milletinin, dilini bilmediği, renginden olmadığı insanlardan dua aldığına dikkati çekti.

"Bize güçlü bir başlangıç yaptırdılar"

"15 Temmuz'da ihanet ettiler ama 15 Temmuz'da bir büyük yanlış yaptılar. Bize güçlü bir başlangıç yaptırdılar" ifadelerini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Her 15 Temmuz akşamı bir araya geliyoruz, yeminimizi tekrarlıyoruz, ahdimizi tekrarlıyoruz, birbirimize olan sevgimizi tekrarlıyoruz, birliğimizi tekrarlıyoruz, inancımızı tekrarlıyoruz ama bir şeyi daha tekrarlıyoruz; bir daha bu işlerin başımıza gelmemesi için güçlü ve büyük bir Türkiye olmamız lazım geldiğini, etrafımızdaki dünyaya ve etrafımızdaki coğrafyaya, medeniyetimizi nakşetmek zorunda olduğumuzu, annemizin, babamızın, atalarımızın bize bahşettiği kültürü nakşetmek zorunda olduğumuzu, iyilik, merhamet, şefkat medeniyetinin çocukları olarak dünyaya söyleyeceğimiz sözün hüküm olacağı günün uzak olmadığını ve hep birlikte bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bize farklı bir başlangıç yaptırdılar 15 Temmuz 2016'da. İnsansız hava araçlarımızdan Atak helikopterlerimize kadar, doğalgazımızı, petrolümüzü kendi arayan gemilerimizden Suriye'de haksızlığa uğrayanlara elini uzatan, Karabağ meselesini Azerbaycan ile birlikte çözen, Doğu Akdeniz'deki haksızlığa, hukuksuzluğa meydan okuyan, Libya'daki kardeşlerimize zulüm yapanlara dur diyen bir Türkiye'yi tekrar güçlü bir Türkiye yoluna getirdiler."

Soylu, terörün her türlüsüyle kararlılıkla mücadele ettiklerini, bundan sonra da etmeye sürdüreceklerini söyledi.

"Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz"

Terör örgütü PKK'nın bitme noktasına geldiğini vurgulayan Soylu, "Bu ülkede terör örgütü PKK'ya 5 bin 558 terörist bir yılda katılıyordu. Bugün Türkiye'den sadece 19. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'İnlerine gireceğiz' dediği günden itibaren 15 Temmuz'dan bugüne kadar Gabar'dan Cudi'ye, Tendürek'ten Ağrı'ya, Bestler Dereler'e kadar 10 bin barınak ve sığınak kahramanlarımız tarafından imha edildi. Buradan size söylüyorum, terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz ve ülkemizin üzerine musallat olmaktan defediyoruz. Bunu sizin gücünüzle, sizin duanızla yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıklarını da anlatan Soylu, "O gün Çalışma Bakanıydım, Türkiye'de de olmayacaktım. Çin'e G-20 toplantısına gittik, hanım 'toplantıyı bitirir bitirmez Türkiye'ye dönelim' dedi. Ben de 'dönelim' dedim. Eğer dönmeseydik belki de hayatım boyunca ezginlik ve eziklik yaşayacağım, Çin'den Türkiye'deki bu darbeyi içim kan ağlayarak izleyeceğim bir tablo ile karşı karşıya kalacaktım" diye konuştu.

Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Soylu'ya Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de eşlik etti.