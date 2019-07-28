İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonlarla terör örgütlerindeki çözülmenin hızlandığı ve 2017 yılından bugüne kadar ikna yoluyla 408 teröristin teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan terörist sayılarındaki artışta ailelerin de önemli katkısı oldu. Çocuklarını terör örgütünden koparmak isteyen aileler güvenlik güçleriyle işbirliği yaptı. Çocuklarını terör örgütünden koparan aileler, “Devlete karşı olan olumsuz düşüncelerinin kırıldığını ve örgütün propagandasının yanlış olduğunu” söyleyerek memnuniyetlerini ifade etti.

Teslim olan teröristler; örgütün lider kadrosunun zevk, sefa içinde yaşadığını, diğer teröristlerin ise taciz, işkence, kötü muameleye maruz kaldıklarını, hatta infaz edildiklerini anlattı.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, terör örgütlerindeki çözülmeyi hızlandırdı. Terör örgütlerine katılım son yılların en düşük seviyelerine inerken, terör örgütlerinden kaçışlar ise arttı. Bu kaçışlarda özellikle ailelerin güvenlik güçleriyle işbirliğinin önemli bir katkısı oldu.

Örgüt baskısından kurtulan teröristler artık geleceğe umutla bakabiliyor

Terör örgütlerinden koparılan teröristlerin başta eğitim olmak üzere hayatlarını hiçbir korku ve baskı altında kalmadan kendilerini şekillendirmelerine imkân tanınıyor. Evlerine geri dönen teröristler, “Bu süreçte devletin kendilerine bu kadar sahip çıkacağını tahmin etmediklerini, sürecin her aşamasında devletin güvenlik birimlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, insana insan olduğu için değer verildiğini gördüklerini, hiçbir çıkar gözetilmediğini, artık geleceğe umutla baktıklarını” anlattı.

408 terörist ikna yoluyla teslim oldu

PKK/KCK Terör Örgütü ile Aşırı Sol Terör Örgütlerinin tüm kirli yalanlarına ve çirkin yüzüne rağmen güvenlik güçlerinin, ikna çalışmaları sayesinde; 2017 yılında 105, 2018 yılında 165 ve 2019 yılında bugüne kadar 138 olmak üzere toplam 408 terörist, terör örgütlerinden ayrılarak teslim oldu.

Teslim olanlar, örgüt içinde yaşanan “çirkinlikleri” gün yüzüne çıkardı

Teslim olan teröristler terör örgütünün iç yüzünü de tek tek anlattı. Teslim olan teröristler; terör örgütünün değişik yöntemlerle kendilerini kandırdıkları, örgüt içerisinde üst seviye teröristlerle alt kademelerdeki teröristler arasında çok büyük uçurumların olduğu, lider kadrodaki teröristlerin zevk ve sefa içerisinde yaşarken kendilerinin aç ve susuz dağlarda hayatta kalmaya çalıştıkları bilgisini verdi.

Yine teslim olan teröristler ifadelerinde, lider teröristlerin kendi güvenliklerini sağlamaları için diğer teröristleri riske attıkları, erkek ve kadın teröristlerin arasındaki gönül ilişkileri nedeniyle infaz edildiği, lider teröristlerin kendileri ile birlikte olmak istemeyen teröristleri ajan olduklarını söyleyerek öldürttüğü, bazı teröristlerin hamile kalmaları durumunda gözetim altında doğan bebekleri Irak’ın Mahmur kentindeki terörist kamplarındaki ailelere verdikleri, bazılarının parayla Avrupa ülkelerine satıldığını söyledi.

Örgüt, teslim olmak isteyen teröristleri hücrelere kapatıyor

İfadelerde, teslim olmak isteyen çok sayıda teröristin olduğu, tespit edilenlerin hücrelere kapatılarak engellenmeye çalışıldığı, bir kısmının ise DEAŞ terör örgütü ile savaşma bahanesi ile ölüme terk edildiği, teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından öldürülecekleri, işkence edileceği yönünde propaganda yapıldığı, ancak teslim olmaları ile birlikte kendilerine herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığı, aileleri ile rahatça görüştürüldükleri, her türlü adli yardımda bulunulduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber