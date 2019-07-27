Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hazım Tahsin Beg'i Ezidi Miri seçilmesi nedeniyle tebrik ediyorum. Türkiye, PKK'nın terörist eylemleri başta olmak üzere, tüm tehditlere karşı Ezidilerin yanında olmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Hazım Tahsin Beg’i Ezidi Miri seçilmesi nedeniyle tebrik ediyorum. #Türkiye, PKK’nın terörist eylemleri başta olmak üzere tüm tehditlere karşı Ezidilerin yanında olmayı sürdürecektir. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 27, 2019

Ezidilerin ruhani liderlik görevini 1944'te yürütmeye başlayan Mir Tahsin Beg'in geçen ocak ayında vefat etmesi üzerine, yerine bugün aile içinden yapılan seçimle oğlu Hazım Beg getirildi.

Irak'ın Duhok kentinin Baadre kasabasında 1963'te dünyaya gelen Hazım Beg, 1989'dan bu yana Almanya'da ikamet eden babasının görevlerini vekaleten Irak'ta yürütüyordu.

Bağdat Üniversitesi Tarım Fakültesi mezunu olan Hazım Beg, 2009'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde bir dönem milletvekili görevinde bulunmuştu.

Ezidilerin ruhani liderliğini 75 yıl yapan baba Mir Tahsin Beg, 28 Ocak'ta Almanya'nın Hannover kentinde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA