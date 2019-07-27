MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesi önündeki mitingde yaptığı konuşmada, şehzadeler şehrinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Amasya'nın, Türkiye'nin göz nuru, maziye açılan gönül kapısı olduğunu belirten Bahçeli, "İftiharla söylemek isterim ki 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde tarihi bir duruş gösterdiniz. Emaneti ehline teslim ettiniz. Milliyetçi Hareket Partisine muazzam bir destek verdiniz. Üç hilali yükseltip huzuru ve umudu seçtiniz. Milli birlik ve kardeşliğin mesajını sahiplendiniz. Hepinizle övünüyorum, hepinizle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Güney sınırlarımız boyunca fitne ekip zehir biçmek için çalışıyorlar"

Terörle mücadeleye işaret eden Bahçeli, terör örgütlerinin hunhar eylemlerinin sonuç vermeyeceğini, sahnelenen küresel oyunların amacına ulaşamayacağını vurguladı.

Devlet Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Yazılan bölgesel senaryolar yırtılıp atılacaktır. Kurgulanan ekonomik komplolar, planlanan veya tedavüle sokulan yaptırım tehditleri gene milletin azim ve kararıyla tesirsiz hale getirilecek, hiçbir baskı Türkiye'ye sökmeyecek, işlemeyecektir. Türkiye'nin sesi gür ve güçlü şekilde çıktıkça bundan ürken ve rahatsız olan ülkeler menfur arayış içine giriyorlar. Zalimler, hainler, iş birlikçiler dün olduğu gibi yine boş durmuyorlar. Muhasım odaklar egemenlik haklarımıza ve bağımsızlığımıza leke sürmek için kuyruğa giriyorlar. Güney sınırlarımız boyunca fitne ekip zehir biçmek için çalışıyorlar."

ABD'nin tavrını "tutarsız, çelişkili ve güvenilmez" olarak niteleyen Bahçeli, ABD'nin bu tavrı nedeniyle PKK/YPG terör örgütünün, Türkiye'nin sınırlarının dibinde yuvalandığının altını çizdi.

"CHP, HDP, İP aynı anda zillete düşmüşler"

Muhalefeti eleştiren Bahçeli, şunları dile getirdi:

"CHP Genel Başkanı'nın 'Bize mi saldıracaklar' diyerek aklamaya çalıştığı YPG, 22 Temmuz 2019 gecesi sınır ilçemiz Ceylanpınar'a bir kez daha roket atmış, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına yol açmıştır. CHP tehlikenin hala farkında değildir. CHP, HDP, İP aynı anda zillete düşmüşler, zihnen, fikren, siyaseten iflas etmişlerdir.

Özellikle CHP Genel Başkanı'nın, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün yapılan CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'nda yapmış olduğu konuşma amaçsız siyasetin çarpık bir numunesidir. Konuşmasının tek bir yerinde Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmemiş, tek bir satırında karşı karşıya olduğumuz ağır tehditlerle ilgili görüş paylaşmamıştır. Bu durum CHP adına ayıptır, utanç vericidir."

"Terörle mücadelenin artan maliyetlerini hiç hesap ettiniz mi ?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikanın, bu partiye oy veren vatandaşlara büyük bir haksızlık olduğunu ifade eden Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'na Amasya'dan açık açık soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi plan, hazırlık ve önerilere sahipsiniz? 22 Temmuz 2015'ten bu tarafa kaç şehit verdiğimizden haberiniz var mı? Sarımsağın yüzde 89, salçanın yüzde 90, çocuk bezinin yüzde 40 zamlandığını söylüyorsanız da terörle mücadelenin artan maliyetlerini, bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan paraları hiç duydunuz, hiç hesap ettiniz mi? Sayın Kılıçdaroğlu, kuldan utanmıyorsanız, bari Allah'tan korkun." diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli sorununun terör olduğunun altını çizen Bahçeli, "Türkiye ateşten gömlek giymişken, siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Mutfakta ateş varsa söner, söndürülür, bugün az yediysek yarın çok yeriz, bugün kaybettiysek kısa sürede tekrar kazanırız, peki ağlayan analara ne diyeceksiniz? Omuzlarda taşınan şehit naaşlarına nasıl bakacaksınız? Bekamız tahrip edildikten, vatan ve millet elden gittikten sonra neyin ekonomisinden, neyin gelir azalmasından bahsedeceksiniz? PKK-FETÖ ihanetinin açtığı derin yaraları, kazdığı dipsiz kuyuları nasıl kapatacağız? Bunu da soğan, patates, patlıcan istismarıyla mı tamir ve telafi edeceğiz?" dedi.

"Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?"

CHP'ye oy veren vatandaşlardan ellerini vicdanlarına koyup muhasebe yapmalarını isteyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın konuşmasının nesi doğru, neresi düzgündür? Türkiye yalnızca Suriyeli sığınmacılara 35 milyar dolar harcamışken, terörle mücadelenin faturası günbegün ağırlaşırken, küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırdıkça saldırırken Türkiye'nin aleyhine konuşmak, ekonomide tezviratlar üretmek adamlık mıdır, ahlaki midir, millilik midir, haysiyetli bir tavır mıdır? Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur? Bu Kılıçdaroğlu nereye koşmakta, kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin, kurtaralım, kendisine omuz verelim. FETÖ'nün boyunduruğu altındaysa 'imdat' desin, yardım edelim, elinden tutalım, düştüğü çukurdan çekip çıkaralım."

"CHP tanınmaz haldedir"

Bahçeli, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'nin tarihin yanlış tarafında olduğunu, geçmişinden kategorik olarak koptuğunu savunan Bahçeli, "CHP tanınmaz halde ve ne üzücüdür ki CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini de sızlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı son bir yılda milli gelirdeki düşüşün 135 milyar dolar olduğunu söylerken, karamsarlık aşılayıp kara kampanya tetikçiliği yaparken kimlerin gözüne girmek, hangi mihrakların dikkatini çekmek için çabaladığını artık herkes biliyor, herkes anlıyor. Bu çürük zihniyetler Milli Mücadele yıllarında ihanetiyle malum olan Ali Kemal'in izinden yürüyen, onun Birleşik Krallığa Başbakan olan torunuyla fikri hısım olan gafillerdir. Bunların nüfus kütüğü Türkiye'de, ruh kökü yabancı memleketlerdedir. CHP Genel Başkanı ne yaparsa yapsın, hangi fitne ve nifaktan nemalanırsa nemalansın bu aziz millet, bu büyük devlet varoluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir."

"Varoluş-yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz açıktır"

Sınır ötesinden kaynaklanan terör tehdidinin Türkiye'yi bir karar arifesine kadar taşıdığını belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün sinir uçlarına basan, sabrını zorlayan, tahammül sınırını test eden vahim gelişmeler karşısında da varoluş-yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz açıktır. Milli haklarımızı savunamazsak, milli bekamızı koruyamazsak bu coğrafyada, bu millet yapısıyla, bu devlet sistemiyle ayakta durmamız, hayat bulmamız mümkün değildir. Kurulan tuzakları akılla, sabırla, milli güç imkanlarıyla bozmak zorundayız. İmhamızı planlayanlara imanla engel olmalıyız, doğduklarına da pişman etmeliyiz. Zaafa düşmemizi projelendirenlere sonuna kadar direnç ve tepki göstermeliyiz."

"Terörden arındırılan alanlara Suriyeli sığınmacılar gönderilmeli"

Türkiye'nin önce kafese alınıp ardından zincire vurulmak istenildiğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Teröristler Suriye'nin kuzeyindedir. Karanlık hesaplar Irak ve Suriye'nin kuzey tarafındadır. İnsanlık düşmanları bilhassa Fırat'ın doğusunda cirit atmakta, tahriklerini ve provokasyonlarını sürdürmektedir. Buna 'dur' demenin, engel olmanın zamanı gelmiş, hatta geçmektedir. Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 kilometreyi bulan bir güvenli bölge kurulmalıdır. Bu bölge terörden tamamen arındırılmalı, denetim ve kontrolü Türkiye'de olmalıdır. Terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve yerleştirilmelidir. Başka bir seçenek yoktur, artık kalmamıştır."

"Güvenli bölge hedefi ya karşılanmalı ya da Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli"

Güvenli bölgeyle ilgili düşüncelerini 2012'den beri seslendirdiklerini ifade eden Bahçeli, "Konuyla ilgili teklif ve değerlendirmelerimizi devamlı surette dile getirdik. Amacımız Türkiye'nin güvenliğidir. Amacımız devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü teminat altına almaktır. Bugüne kadar Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlar iki defa ertelenmiştir. Her seferinde yeni bir oyalama sürecine maruz kaldığımız açıktır. Geldiğimiz bu aşamada oyalanmaya, aldatılmaya, yalanlarla avutulmaya tahammülümüz kesinlikle yoktur. Türkiye'nin meşru, hukuki ve beka hassasiyetine uygun güvenli bölge hedefi ya karşılanmalı ya da Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli, Türk milletinin kudreti hainlerin tepesine inmelidir. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır." diye konuştu.

"Fırat'ın doğusunda hainlere öldürücü darbeyi indirmek onur meselesidir"

Bahçeli, ABD'nin samimi ve dürüst olmadığını, yapıcı ve dostane bir tavır içinde bulunmadığını belirterek şöyle dedi:

"Münbiç mutabakatına uymayan, Suriye'nin kuzeyinden asker çekmeyen ABD ileri düzeyde güvenilmez bir durumdadır. S-400 Füze ve Hava Savunma Sistemi alımından sonra artan yaptırım tehditleri, ABD Başkanının gönülsüz gibi yaklaşıp Kongrenin bastırması tam bir orta oyununa, tam bir tiyatroya dönüşmüştür. ABD, Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG arasında denge arayışındadır. Kanlı teröristler ABD'nin direkt muhatabı, hain terör örgütü de doğrudan müttefiki haline gelmiş durumdadır. Milli güvenliğimizin savunulması, milli tezlerimizin kabulü için siyaset ve diplomasi kanalları muhakkak kullanılmalıdır ancak bu kanallar açık olmasına rağmen oyalama devam edecekse bizzat devreye girip cesaretle harekete geçmek, Fırat'ın doğusunda hainlere öldürücü darbeyi indirmek Türkiye için bir beka ve onur meselesidir."

"Hiç kimseye de sormayız, sormayacağız"

Bahçeli, Türkiye'nin meşru ve hukuki haklarına korkusuzca sahip çıkacağını söyledi. Türkiye'nin S-400 almasındaki sebebin, ülkenin güvenliğini sağlamak olduğunu dile getiren Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisini isteyen Türkiye'nin varlığı ve egemenlik haklarının güvenceye kavuşturulması amacına işaret etti.

"Fırat'ın doğusuna F-16 olup uçacaksak, obüs olup patlayacaksak, bomba olup yağacaksak, ateş olup yakacaksak bunun icazetini de hiçbir yerden almayız, hiç kimseye de sormayız, sormayacağız." ifadesini kullanan Bahçeli, "Irak'ın kuzeyine pençemizi geçirdik. Hakurk'tan Kandil'e varıncaya kadar ne kadar hain varsa önümüze kattık, kaçtıkları yere kadar kovalamaya başladık, hepsini birden namlumuzun önüne dizdik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu kestik, bağlantılarını kopardık." diye konuştu.

"Türkiye'nin varoluşuna dinamit koyamayacaklar"

Bahçeli, dünyanın ABD'den ibaret olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir. Küresel pakt, oluşum ve kuruluşlar kader değildir. Geçmişte kendi yolumuzu kendimiz çizmeyi başardık. Yine yaparız, yine başarırız, yine her zorluğun üstesinden geliriz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Bilinsin ki Türkiye'nin varoluşuna dinamit koyamayacaklar. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne kast edemeyecekler."

Merkez Bankasının faiz indirimi kararına da değinen Bahçeli, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

"Ekonomik saldırı düzenleyenlere direnmek mecburidir"

Üreten, yatırım yapan, istihdam oluşturan, Türkiye'nin büyümesine destek olan girişimcileri, firmaları, şirketleri, iş alemini faiz baskısından kurtarmak gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızı faiz ve kur baskısından korumak muhakkak sağlanmalıdır. Nitekim faiz çilesine son verilmelidir. Üretim teşvik edilmeli, çarklar dönmeli, fabrika bacaları tütmelidir. Ekonomik saldırı düzenleyenlere bütün imkanlarımızla direnmek mecburidir. Çiftçilerimizin sorunları vardır, halledilmelidir. Esnafımızın şikayetleri vardır, giderilmelidir. Emeklilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, dar ve orta gelirli insanlarımızın talepleri imkanlar nispetinde karşılanmalıdır."

Bahçeli, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gücüne güç kattıkça bölgesinde huzur ve istikrar adası olarak yükseleceğini belirterek şunları kaydetti:

"2023 hedeflerinin gerisinde kalmanın bahanesi olamayacaktır. Ülkemiz daha güzel günlere, bugünden daha umutlu dönemlere ulaşacaktır. Sorun varsa, çözecek irade de vardır. Zillet değil millet yaşayacaktır. Zalimler değil mazlumlar kazanacaktır. Türkiye'de hiçbir insanımız aç ve açıkta bulunmamalıdır. Merkezi yönetimle mahalli yönetimler bunu teminle mükelleftir. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde yatan da budur. İnsanımız huzur, barış, refah ve güvenlik içindeyse bizler rahat ederiz, vicdanen müsterih oluruz. Belediye Başkanlarımızın kapıları paylaşmanın, bölüşmenin, kardeşçe muamelenin, hayırsever ve yardımsever ahlakın merkezi olmalıdır."

Kaynak: AA