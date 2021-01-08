Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 5 terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/pmScHyaNiH