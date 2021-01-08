TikTok Türkiye'ye temsilci atayacak
Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına YouTube’un ardından TikTok da katıldı. Milyonlarca kişinin kullandığı video platformu TikTok, Türkiye'de temsilcilik açacak.
VK ve YouTube’un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.
VK ve YouTube’un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Gelişmeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.https://t.co/fHwO4MbaCm pic.twitter.com/nsQtFQxBRK— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2021
Gelişmeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.
Sayan, mesajında şunları aktardı:
"VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun."
VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021
Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri.
Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f
TikTok 2020’de dünya genelinde 2 milyar indirilme sayısına ulaştı ve sadece nisan ayında ABD’de 12 milyon yeni kullanıcı kaydetti.
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