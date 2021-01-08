VK ve YouTube’un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.

VK ve YouTube’un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Gelişmeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.https://t.co/fHwO4MbaCm pic.twitter.com/nsQtFQxBRK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2021

Gelişmeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Sayan, mesajında şunları aktardı:

"VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun."

VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.



Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri.



Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021

TikTok 2020’de dünya genelinde 2 milyar indirilme sayısına ulaştı ve sadece nisan ayında ABD’de 12 milyon yeni kullanıcı kaydetti.