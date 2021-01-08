İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının altıncısı bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sona erecek.

Bakanlık, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

Marketler açık olacak

Bu kapsamda, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecekler.

Lokantalar gel-al ve paket servis şeklinde çalışacak

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Ekmek satan bayiler açık olacak

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları teslimatlarını 10-24 saatleri arasında yapabilecek

Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.￼

Hafta sonu en yakın markete gidilebilecek

Vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecek.

Bakanlıktan yoğunluk uyarısı

Bakanlık, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı konusunda vatandaşları uyardı.

Bu nedenle vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde veya ikametlerinde olacak şekilde hareket etmeleri istendi. Başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutularak gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.