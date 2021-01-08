Bosna Hersek’te önemli görevler üstlenen Mehmetçik, pek çok destek faaliyetinin yanı sıra Bosna Hersek’in NATO’ya üyelik süreciyle ilgili çalışmalarda da görev yapıyor. NATO Saraybosna Karargahı Komutan Yardımcılığı kadrosunun ülkemize tahsis edilmesi nedeniyle Butmir Kışlası’nda tören düzenlendi.

NATO Saraybosna Karargahı Komutan Yardımcılığında bir Türk komutan

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Albay Olcay Denizer, NATO Saraybosna Karargahı Komutan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Albay Olcay Denizer, Bosna Hersek’in NATO’ya üyelik süreciyle ilgili çalışmaları yürütecek.

NATO’ya üyelik süreci için oluşturulan Politik Askerî Danışmanlar Şubesi ve Teknik Askeri Danışmanlar Şubesi, Albay Olcay Denizer’in emir ve komutasında çalışmalarını sürdürecek.

Törene Bosna Hersek Büyükelçisi Haldun Koç, Avrupa Birliği Kuvveti (EUFOR) Komutanı Tümgeneral Reinhard Trischak, NATO Saraybosna Karargahı Komutanı Tuğgeneral Eric Folkstad, Askeri Ataşe Albay Mustafa Sıtkı Tatar, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Selim Gökçegöz ile misyonda görev yapan Türk ve uluslararası personel katıldı.