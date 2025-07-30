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TRT Haber 30.07.2025 10:54

Bakanlık'tan İBB'nin itfaiye personeli alımına yönelik iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamuoyunda yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli alımının engellendiği" ve onay verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık'tan İBB'nin itfaiye personeli alımına yönelik iddialarına yalanlama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2020-2024 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bin 785 itfaiye personeli alımına izin verildiğine dikkat çekildi.

 

Açıklamada, "Medyaya yansıyan bazı haberlerde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli alımının engellendiği” ve onay verilmediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda itfaiye personeli istihdamı yönünde bekleyen tek bir dosyası bulunmamaktadır. Gelen talepler doğrultusunda 2020-2024 yılları arasında İBB’ye 1.785 itfaiye personeli alım izni verilmiştir" denildi. 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
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