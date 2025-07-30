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Gündem
TRT Haber 30.07.2025 10:03

Suça sürüklenen çocuklara yönelik "Güçlendirici Bakım Modeli" hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden/tamamlanan çocuklara yönelik geliştirilen "Güçlendirici Bakım Modeli" 12 ildeki kuruluşlarda uygulanacak.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik "Güçlendirici Bakım Modeli" hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden/tamamlanan çocuklara yönelik geliştirilen “Güçlendirici Bakım Modeli”; Adalet, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile imzalanan iş birliği protokolüyle hayata geçirildi.

Çalışmalar kapsamında, Güçlendirici Bakım Merkezlerinin (GBM) hedef grubunda yer alan çocukların, psikiyatrik tedavi, psikoterapi ve psikososyal destek süreçlerini tek bir merkezde toplayarak çocuğun farklı kurumlara götürülmesine gerek kalmadan multidisipliner bir müdahale gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Güçlendirici Bakım Modeli, 12 ilde bulunan Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanacak

Hayata geçirilen “Güçlendirici Bakım Modeli” ile, ebeveyn sorumluluğunu yerine getiremeyen ailelerin veya olumsuz yaşam koşulları sebebiyle ailelerine teslim edilemeyen korunma altına alınmış çocukların yoğun bir programla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni bir müdahale programı olarak hayata geçirilen Güçlendirici Bakım Modeli, 12 ilde bulunan 15 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanacak.

Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Kocaeli illerinde başlayacak modelle, ihtisaslaştırılmış çocuk kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklara travmaya duyarlı, iyileştirici bir ortam sağlanarak, yoğun bir destek sunulacak. 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Çocuk
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