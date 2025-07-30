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Gündem
TRT Haber 30.07.2025 06:49

Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Ilgın ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 06.40'da 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

"Konya Ilgın'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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