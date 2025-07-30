Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.

Örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.