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Gündem
AA 21.02.2024 22:11

Bakanlardan KAAN paylaşımı

Bakanlar Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu sonrasında sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlardan KAAN paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye savunma sanayisi için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 5'inci nesil hayalet savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Projede rol alan herkesle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ilk Milli Muharip uçağı KAAN'ın bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları paylaştı:

"Bu ülkemizin savunma sanayisinde ne kadar yol katettiğinin açık bir göstergesidir. Türk havacılığının bu kutlu gününe şahitlik etmekten gurur duyuyor, ilk uçuşunu tamamlayan Milli Muharip uçağımız KAAN'ın, ordumuza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise göklerin yeni sahibinin KAAN olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli Muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu tamamladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayisi vizyonumuzun gökyüzündeki simgelerinden KAAN ülkemize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli teknolojilerimizle Türkiye hızlanıyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "Türk'ün çelik kanatları gökyüzünde. Boyumuz boylansın, soyumuz soylansın. Hak ile adaletle yeryüzü aydınlansın. Milli muharip uçağımız KAAN'ı geliştiren ve üreten TUSAŞ ekibini ve projenin tüm paydaşlarını yürekten kutluyorum." ifadesine yer verdi.

 

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KAAN Milli Muharip Uçak Mehmet Şimşek Ömer Bolat Mehmet Fatih Kacır Abdulkadir Uraloğlu
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