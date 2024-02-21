SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
8.8ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
21.02.2024 20:21
, 21.02.2024 20:24
SON GÜNCELLEME
21.02.2024 20:24
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarılacak
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
ETİKETLER
Emekli
İkramiye
Sıradaki Haber
Milli Eğitim Bakanı Tekin Düzce'de ziyaretlerde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:29
Galata Kulesi bir ay ziyarete kapatılacak
20:24
İsrail SİHA'sının Refah'taki yaralılara saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
20:08
Milli Eğitim Bakanı Tekin Düzce'de ziyaretlerde bulundu
20:00
Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
19:51
Batı Trakya'daki Türkler, Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokullarının açılmasını istedi
19:48
İran: ABD'nin Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesi asrın diplomasi faciası
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
FOTO FOKUS
KAAN gökyüzünde: Bu uçan Türk'ün sesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarılacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin Düzce'de ziyaretlerde bulundu
SSB Başkanı Görgün KAAN'ın test pilotları ve proje ekibiyle görüştü
Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu