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Gündem
AA 21.02.2024 20:21

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarılacak

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarılacak
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