Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.02.2024 20:07

Milli Eğitim Bakanı Tekin Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Düzce Öğrenci Buluşması" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçen Tekin, "Düzce Öğretmen Buluşması"nda bazı öğretmenlerle sohbet etti.

Okul temaslarının ardından Erol Güngör Kültür Merkezi Fuaye Alanı açılış törenine katılan Bakan Tekin, el sanatları sergisini gezerek bilgi aldı.

Tekin, makamında ziyaret ettiği Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile kentteki eğitim yatırımları hakkında görüştü. Özlü, Bakan Tekin'e yöresel ürünler hediye etti.

Bakan Tekin'e ziyaretlerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da eşlik etti.

ETİKETLER
Yusuf Tekin Düzce Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
SSB Başkanı Görgün KAAN'ın test pilotları ve proje ekibiyle görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:24
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarılacak
20:29
Galata Kulesi bir ay ziyarete kapatılacak
20:24
İsrail SİHA'sının Refah'taki yaralılara saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
20:00
Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
19:51
Batı Trakya'daki Türkler, Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokullarının açılmasını istedi
19:48
İran: ABD'nin Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesi asrın diplomasi faciası
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
FOTO FOKUS
KAAN gökyüzünde: Bu uçan Türk'ün sesi
KAAN gökyüzünde: Bu uçan Türk'ün sesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ