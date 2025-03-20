Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.03.2025 22:22

Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de 6 polisimiz yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de 6 polisimiz yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Polis
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı, İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
Tesla, 46 binden fazla Cybertruck aracını geri çağırdı
22:31
AB, ABD tarifelerine misillemeyi erteledi
22:16
İletişim Başkanlığı, İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı
22:10
Alaska'daki kazada uçağın 480 kg fazla yükle havalandığı belirlendi
22:01
BM, Gazze'deki tesislerine yapılan saldırılarla ilgili soruşturma başlattı
22:06
Bizim Çocuklar Macaristan'ı 3 golle geçti
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu
Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ