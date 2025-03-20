Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda, partisinin önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Erdoğan, çeşitli dönemlerde milletin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubunda icra ettikleri çalışmalar için milletvekillerine şükranlarını sundu.

Erdoğan, geçen günlerde hayatını kaybeden AK Parti'nin kurucularından, üç dönem Karaman Milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Zeki Ünal başta olmak üzere ebedi aleme göç eden büyüklere, yol ve mücadele arkadaşlarına rahmet diledi.

İslam dünyası olarak ramazanın manevi ikliminin teneffüs edildiği mübarek günlerde siyonist İsrail yönetiminin ateşkesi bozarak Gazze'deki katliam ve soykırım politikasına tüm hoyratlığıyla devam ettiğini belirten Erdoğan, gözünü kan ve nefret bürümüş bu barbar sürüsünün başlattığı yeni saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 500'den fazla Filistinlinin daha şehit olduğunu söyledi.

Ramazan ayında ve sahur vaktinde Gazze'de sivillerin üzerine yağdırılan bombaların nice anne babayı evlatsız, nice yavruyu yetim ve öksüz bıraktığını dile getiren Erdoğan, bu mukaddes günlerin yeryüzünün dört bir yanında zulme ve zalime cesaretle, sabırla, metanetle direnen hayat, izzet ve haysiyet mücadelesi veren tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Erdoğan, "Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Sırtını dayadıkları güçlerden cesaret alarak çocukları katledenler, Allah'ın izniyle döktükleri masum kanlarında boğulacaklardır. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya, tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kendini sürekli yenileyen bir parti olarak kimseyi dışlamıyoruz"

AK Parti'nin 23 yılı bulan iktidarının her anını, takipçisi olduğu halka ve hakka hizmet davasına layık olabilmek için çalışarak geçirdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'yi son iki asırdır sıkıştırıldığı siyasi, ekonomik ve sosyal cendereden çıkartan demokrasi ve altyapı atılımlarını gerçekleştirmenin AK Parti'li kadrolara nasip olduğunu ifade etti.

Erdoğan, eser ve hizmet siyaseti sayesinde AK Parti'ye oy versin vermesin bu ülkede yaşayan herkesin hayatına dokunmayı başardıklarını söyledi.

Ülkenin çıkarlarını savunmanın ötesinde küresel düzeyde adalet, hakkaniyet ve merhamet müdafaası üzerine kurulu dış siyasette dünyada milyarlarca insana umut aşıladıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu güzel tabloda sizler başta olmak üzere partimizin her mensubunun, partimize oy vererek bize güç sağlayan her bir vatandaşımızın emeği, katkısı, rolü bulunuyor. Sizlerin şahsında mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ediyoruz. Hazreti Mevlana şöyle diyor; 'Nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.' Ülkeye, millete ve insana hizmet yolunda üstlenilen sorumluluklar ile ortaya konulan çabaları sahip olunan ünvanlardan bağımsız şekilde değerlendirmek gerekir.

Sizleri milletvekilliğinin ötesinde memleketimizin sevdalısı, hizmet erleri olarak böyle bir mertebede görüyorum. İşte hep birlikte kazandığımız bu müktesebat inşallah hem bu dünyada hem öteki dünyada hak katında en önemli ibra vesilemiz olacaktır. Bunun için her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur.

Hele hele AK Parti'de, yolunu ayıranlar veya yolunu şaşıranlar dışında, eski diye bir kavram asla söz konusu değildir. Kendini sürekli yenileyen bir parti olarak bunu yaparken kimseyi dışlamıyoruz. Tam tersine geniş ailemizi sürekli büyüterek Üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle yolumuza 'pekleşe pekleşe' devam ediyoruz."

"Kırgınlık olmuşsa giderilir, sorun varsa çözülür"

Bayrak yarışında geride kalanların oyunun dışına çıkmadığını ifade eden Erdoğan, "Sadece zaferin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşmak, bunun için nefesleniyor. Ayrıca parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini, gayretini ve tecrübesini heba edecek lükse sahip değiliz. Nitekim önceki dönem milletvekillerimizin bir kısmı gerek genel merkezimizde gerek il teşkilatlarımızda gerekse bürokraside çeşitli mevkilerde hizmetlerine devam ediyor. Sağlığı ve motivasyonu yerinde olan her bir arkadaşımız için yeni görevler üstlenme yolu açıktır. Her şey gibi bu da vakit ve nasip meselesidir. Ama şunu asla unutmamalıyız ki AK Parti'ye aidiyet, son nefese kadar sahip çıkılacak, nesilden nesile gururla aktarılacak onurlu bir mirastır." diye konuştu.

Erdoğan, bu çatı altında kimsenin kendisine kurumsal bir görev verilmesini beklemediğine ve beklememesi gerektiğine işaret ederek, bu harekette küsme, darılma, uzaklaşmanın söz konusu olamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırgınlık olmuşsa giderilir, sorun varsa çözülür. Yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup mutlaka düzeltilir. Şu an altında tek yürek, tek bilek olduğumuz çatı bizim ortak yuvamız, evimiz, sığınağımızdır. Biz gönüllüsüyle, teşkilat mensubuyla, yöneticisiyle hep beraber sayısı milyonları aşan muhteşem ve muazzam bir aileyiz. Bunun için her birimiz hanemizden başlayarak yakın çevremize, eşimize, dostumuza, sevenlerimize, hemşehrilerimize hep hakkı ve hakikati anlatmakla, insanları ikna etmekle, gönüller kazanmakla mükellefiz." dedi.

"Muhalefet iddialara cevap veremiyor"

AK Parti'nin ülkenin ve milletin hanesine yazdırdığı tarihi kazanımları sırf kişisel çıkarları veya hırsları yüzünden ters yüz etmek için yalana ve iftiraya başvuranların oyunlarını boşa çıkarmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Erdoğan, "Eskiler, 'Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Yalanın, iftiranın, inkarın bu tahrikkar gücünü doğrunun, hak tesliminin, insafın ve vicdanın üstünlüğüyle, Allah'ın izniyle yeneceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin her gün yeni ve bir diğerini geride bırakan gündemlere uyanan, belki de dünyanın en hareketli ülkesi olduğunu söyleyen Erdoğan, bu gündemlerin bir kısmının ülkenin gerçekten ihtiyacı olan hususları ihtiva ederken, bir kısmının da suni olarak köpürtülmüş konulardan oluştuğunu belirtti.

"Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını, ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti, riyakarlığın dik alasıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, "'Hata, hata ile savunulamaz' diye bir söz var. Ülkemiz muhalefeti de merhum Ziya Paşa'nın dediği gibi 'herkesi kör, alemi sersem sandığı' için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı, şecaat arz ederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor. Halbuki böyle yaparak kendilerini bırakınız halkı, en yakınlarının dahi yüzlerine bakamayacak hale düşürdüklerinin farkında bile değiller." dedi.

Muhalefetin hırs ve ihtirasının adeta akıllarını esir aldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Dikkat ederseniz CHP'siyle, medyasıyla ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar, veremiyorlar.

Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek, kendi tabanlarını tahrik etme, milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki 'Kardeşim, bu diploma alın teriyle, usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir.' Bunu, ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla ve hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür.

Aynı şekilde, deseler ki 'Kardeşim, belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok.' Bunu da yine işin erbabı vasıtasıyla ve hukuki deliller ışığında konuşup tartışmak mümkün ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor.

Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. Kamuoyu önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için kapalı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları da ortadadır."

"Muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok"

"CHP'nin meseleleri, ülkenin ve milletin değil, kendi genel merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusudur." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Bizim ne şahsen ne parti ne de İttifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok. Bizim havanda su döverek boşa harcayacak zamanımız, pervasızca etrafa saçacak kirli ve karanlık para kulelerimiz de yok. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, yalanın, dolanın, hilenin, yüze gülüp sırtından hançerlemenin hiç eksik olmadığı muhalefet zaten bunları ziyadesiyle yapıyor." dedi.

AK Parti olarak, ülkenin gerçek gündemiyle meşgul olduklarını, işlerine baktıklarını ve hedeflerine odaklandıklarını dile getiren Erdoğan, "Çünkü milletimiz bizden, kendisi ve evlatlarının geleceği için somut adımlar, kayda değer icraatlar, sadra şifa hizmetler, kalıcı eserler bekliyor. Hamdolsun, 23 yılımızın her günü, her anı, bu şekilde ülkemize sayısız eser ve hizmet kazandırarak geçti, 81 vilayetimizin her karışına yatırımlarımızla mührümüzü vurduk. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına giden yoldaki engelleri sabırla ve kararlılıkla tek tek ortadan kaldırdık. Bu şekilde de yola devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Son dönemde bu doğrultuda attıkları adımlardan birinin de 'Terörsüz Türkiye' vizyonu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Malumunuz iktidara geldiğimizde ülkenin geçmiş dönemdeki pek çok sorunu gibi terörle mücadeleyi de devralmıştık. Sessiz devrimlerimizle bir yandan terörün istismar zeminini ortadan kaldırırken, diğer yandan da kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik. Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik. FETÖ'sünden, DEAŞ ve DHKP-C'sine pek çok hain yapıyla da mücadele ettik." diye konuştu.

"Bölgemizin tamamında rahatlamaya vesile olacak"

Terörün bitirilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıkları bu uzun dönemde çok kıymetli tecrübeler kazandıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan savunma sanayimizi geliştirirken diğer taraftan evlatlarımızı terör örgütlerinin pençesinden kurtaracak süreçler yürüttük. Terörle mücadele konseptimizi değiştirip, mücadeleyi ülkemiz sınırlarının ötesine taşıyarak, tehditleri kaynağında bertaraf etme safhasına geçtik. Bunun için dünyada terör örgütlerinin en çok nefret ettiği ve hedef aldığı kişi durumuna geldik.

Şimdi de bizi 'Terörsüz Türkiye' hedefimize biraz daha yaklaştıracak ve 40 yıllık meseleye son noktayı koyacak yeni bir sürecin içinde bulunuyoruz. Son adımı Kürt kardeşlerimizle birlikte vatandaşlarımızın tamamının canına, huzuruna, refahına ket vuran bölücü örgütün feshi ve silahlarının teslimi olarak özetleyebiliriz.

Biz, devlet ve yönetim olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirerek gerekli görüşmeleri sağlayıp, çağrının yapılmasını temin ettik. Şimdi sıra örgütün kurucusunun çağrısına harfiyen uyarak feshini ilan edip, silahlarını teslim etmeye gelmiştir. Şayet bu gerçekleşirse Türkiye, 40 yıllık bir musibetten suhuletle kurtulma imkanına kavuşacaktır.

Aksi olursa biz zaten önemli mesafe kat ettiğimiz, terörü kaynağında yok etme stratejimizi kısa sürede nihayete erdirmeye bakarız. Temennimiz, hem örgütün hem de ona müzahir kesimlerin geçmişte olduğu gibi akıl ve izan dışı tavırlara yönelik bu tarihi fırsatı heba etmeyerek, yeni bir dönemin kapılarını aralamaları yönündedir. Bu gelişme, ülkemizle birlikte Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgemizin tamamında bir rahatlamaya, istikrarın güçlenmesine vesile olacaktır.

"Karşımızdakilerden de harbi ve yapıcı yaklaşım bekliyoruz"

Terörün karanlık gölgesinin siyasetin üzerinden çekildikçe, sözün gücünün artacağını, siyasetin demokratik alanının daha da genişleyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu da demokrasimizin sorun çözme kapasitesini yükseltecektir. Burada şunu da söylemek isterim, biz iktidar ve İttifak olarak Türkiye'yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlıyız hem de samimiyiz. Söylediğimiz her sözde, ortaya koyduğumuz her tavırda da daima hüsnüniyetle hareket ediyoruz. Karşımızdakilerden de aynı hasbi, harbi ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz." dedi.