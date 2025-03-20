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Gündem
AA 20.03.2025 18:02

İletişim Başkanlığı CHP'nin ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Valiliğinin, CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi’nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasını yasakladığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı CHP'nin ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği program ile ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştır. Ancak siyasi partilerin kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı salon toplantıları, bu yasaklardan istisna tutulmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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İletişim Başkanlığı İstanbul Valiliği Dezenformasyonla Mücadele Merkezi CHP
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