İletişim Başkanlığı CHP'nin ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği program ile ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştır. Ancak siyasi partilerin kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı salon toplantıları, bu yasaklardan istisna tutulmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."