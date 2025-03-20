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Gündem
AA 20.03.2025 16:48

Türkiye, PKK iltisaklı terör örgütü unsurlarının Sincar'da Irak ordusuna yaptığı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK terör örgütü iltisaklı YBŞ’nin 18 Mart günü Sincar’da Irak ordusu mensuplarına yönelik düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Türkiye, PKK iltisaklı terör örgütü unsurlarının Sincar'da Irak ordusuna yaptığı saldırıyı kınadı

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü iltisaklı YBŞ’nin 18 Mart günü Sincar’da Irak ordusu mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyor, yaralanan Irak askerlerine acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.

 

Söz konusu saldırının PKK terör örgütünün ve uzantılarının Irak’ın ulusal güvenliği için oluşturduğu tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Keçeli, "PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi, Irak’la işbirliği içinde sürdürmeye kararlıyız." mesajını paylaştı.

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Dışişleri Bakanlığı PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü
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